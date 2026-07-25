الديوان الوطني للحج والعمرة يفتح باب استقبال عروض خدمات حج 2027

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن فتح باب استقبال عروض الشركات والمؤسسات الراغبة في تقديم الخدمات لفائدة مكتب شؤون حجاج الجزائر، وذلك في إطار التحضير لموسم حج 1448هـ/2027م، داعيًا المؤسسات المؤهلة إلى إيداع ملفاتها وفق الشروط والإجراءات المحددة في دفاتر الشروط الخاصة بكل خدمة.

وأوضح الديوان أن المشاركة تقتصر على الشركات والمؤسسات المعتمدة والمؤهلة قانونًا لتقديم الخدمات داخل المملكة العربية السعودية، شريطة استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بالخدمة المعنية.

وأشار إلى أن دفاتر الشروط متاحة للتحميل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، فيما يتعين على المترشحين تقديم عروضهم في ثلاثة أظرفة مغلقة تضم ملف الترشح، والعرض التقني، والعرض المالي، على أن توضع جميعها داخل ظرف خارجي مغلق وغير مميز، دون ترويسة أو أي علامة تعريفية، مع إرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة وفق ما ينص عليه دفتر الشروط.

وأضاف الديوان أن إيداع العروض يتم على مستوى القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجدة، خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 جويلية 2026، على الساعة الثانية والنصف زوالًا.