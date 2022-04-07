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الجزائر

الديوان يحذّر: تصرّفات مشبوهة ولا أخلاقية لبعض المديرين في الإقامات الجامعية

الشروق أونلاين
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الديوان يحذّر: تصرّفات مشبوهة ولا أخلاقية لبعض المديرين في الإقامات الجامعية
أرشيف
الديوان الوطني للخدمات الجامعية

بعد تداول فيديوهات “لا أخلاقية”، وجّه المدير العام لديوان الخدمات الجامعية مراسلة إلى إطارات الديوان بخصوص ما وصفه بـ”التصرّفات المشبوهة لبعض المديرين والإطارات في الإقامات الجامعية”.

وجاء في المراسلة:”سجّلنا بكلّ أسف تداول فيديوهات وصور وحتى تسجيلات صوتية، تتضّمن ممارسات لا أخلاقية لبعض مديري مديري الخدمات والإقامات الجامعية”.

واعتبر المدير العام في مراسلته إن هذه الممارسات “تتنافى مع أخلاقيات المهنة، وتشوّه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”.

وأضاف:”لذا وجب عليكم اتخاذ جميع تدابير الحيطة والحذر لتفادي مثل هذه التجاوزات. وعدم الانزلاق وراء هذه التصرفات التي لا ترقى إلى مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم”.

قبل أن يختم محذّرا:”وفي حالة ثبوت هذه التصرفات على أي كان، سنتخذ ضده كل الإجراءات الإدارية اللازمة”.

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