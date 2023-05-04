-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الدّارجة العاصمية أعذب مِن الفرنسية إلّا عند مَن في أذنه صمم أو رديء المزاج

علي بهلولي
  • 326
  • 2
الدّارجة العاصمية أعذب مِن الفرنسية إلّا عند مَن في أذنه صمم أو رديء المزاج
ح.م
احتفال لاعبي نادي اتحاد العاصمة بِإزاحة فريق الجيش الملكي المغربي عن طريقهم.

تأهّل اتحاد العاصمة مُمثّل كرة القدم الجزائرية بِجدارة واستحقاق، مُجتازا عقبة الجيش الملكي المغربي، نحو نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي للعبة.

وكان كلّ شيء في بيت الاتحاد يبعث على الفخر والاعتزاز، إلّا صوت نشاز مصدره لسان رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة سيد أحمد أعراب.

وفضّل أعلى مسؤول في إدارة نادي الأحمر والأسود التحدّث بِالفرنسية للقناة الإلكترونية لِفريقه الكروي (تغريدة “تويتر” المُدرجة أدناه)، بعد حصدِ بطاقة التأهّل. وبدا الرّجل وكأنّه يُهنّئ جماهير أندية تولوز وسانت إيتيان وستراسبورغ وماتز!

إذا كان سيد أحمد أعراب لا يُجيد العربي الفصيح، وهو احتمال قوي جدّا، وقد لا يُعاب. فما باله يتخلّى عن الدّراجة المستعملة في سوسطارة والقصبة وباب جديد و…؟ هل لغة “فولتير” أعذب من لسان ابن باب الوادي؟ هذا مُستحيل.

لا تحتاج الدّارجة العاصمية إلى دراسة في اللّسانيات أو علم الاجتماع، لِإثبات نقائها وموسيقيتها. ويكفي أن تُجالس أبناء العاصمة والسكّان القدماء تحديدا، أو تستمع إلى أغاني الشعبي (الهاشمي قروابي، دحمان الحرّاشي، كمال مسعودي، عبد المجيد مسكود، اعمر الزّاهي…)، لِتكتشف خلوّها من المفردات الفرنسية.

خذ مثلا آخرَ عن صفاء الدّراجة العاصمية، لسان “عمّي العربي” والفتى “مراد بن صافي” في فيلم “أولاد نوفمبر”، وأيضا “علي لبوانت” في فيلم “معركة الجزائر” (شريطا الفيديو المُدرجان أدناه).

توجد حقيقة يجهلها البعض، فحواها أن المسؤول في الإدارة بِالعاصمة (رياضية أو في مجال آخر)، يُفضّل الفرنسية ويُصرّ على نطقها، لأنّه يخجل من لهجة المنطقة (الداخلية) التي وُلد وترعرع بها. وبِعبارة أخرى، يستغيث بـ “موليير”، لِتبديد الآثار… رُفعت الأقلام وجفّت الصّحف.

مقالات ذات صلة
تحديد تاريخ انتهاء بطولة القسم الثاني

تحديد تاريخ انتهاء بطولة القسم الثاني

“تأهلنا بين أيدينا وعلينا تصحيح الأخطاء قبل لقاء الجمعة”

“تأهلنا بين أيدينا وعلينا تصحيح الأخطاء قبل لقاء الجمعة”

طاقم تحكيم مباراة أشبال “الخضر” والكونغو

طاقم تحكيم مباراة أشبال “الخضر” والكونغو

بودبوز يقود الأهلي السعودي للعودة إلى دوري الأضواء

بودبوز يقود الأهلي السعودي للعودة إلى دوري الأضواء

هذه هي حصيلة المشاركة الجزائرية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى للناشئين

هذه هي حصيلة المشاركة الجزائرية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى للناشئين

دروغبا يتضامن مع ضحايا الحرب في السودان

دروغبا يتضامن مع ضحايا الحرب في السودان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • ناقل

    إدا كان لازم في مرحلة التحرير الوطني إستعمال العنف الثوري، فالجزائر يجب تتخطى لمرحلة السلم الإهلي و التركيز على معالجة التحديات الإقتصادية الراهن و القادمة، حتى تكون دولة دات سيادة بمعنى الكلمة بدون ديون خارجية ترهن قرارها السياسي. طبعا المسؤلون في الدولة الجزائرية كبار و صغار واجب عليهم التحدث بالعربية سواء فصحى أو عامية غو المزج بين الإثنين بمعنى فصحى بلكنة عامية جزائرية. لكن اللغة الفرنسية تبقى لغة تانية في الجزائر لها مكانتها الفعلية، فمثلا الأطباء و الصيدليون تكوينهم باللغة الفرنسية إلى اليوم، يسهل عليهم الإسترسال في الكلام بلغة موليير، كذلك عديد التخصصات العلمية تدرس بالغة الفرنسية.

    0
  • موحا

    ما اكثر الاشياء التي نستمتع بها نحن المغاربة في الجزائر.. ما اروع دحمان الحراشي .. ما اروح الطبيعة الجزائرية,,,ما اروع الجزائريين الذين تجدرت في دمائهم الجينات الشمال افريقية.. ما اجمل الكلام الجزائري.. ما اجمل الجمال الجزائري... فقط ابقوا جزائريين وتنفسوا عبق شمال افريقيا ستجدون انكم ونحن شعب واحد..

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد