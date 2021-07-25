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رياضة

الدّعوة إلى التلقيح الإجباري للرياضيين

الشروق الرياضي
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الدّعوة إلى التلقيح الإجباري للرياضيين

دعت الجمعية الجزائرية للطب الرياضي، الأحد، إلى ضرورة تلقيح كل الرياضيين، تفاديا لِتفاقم الإصابات بِفيروس “كورونا”.

وطالبت الجمعية الجزائرية للطب الرياضي أيضا بِأن يشمل التلقيح كلّ الأصناف، مع تشديد الإجراءات الصحية أثناء الحصص التدريبية وخلال تنظيم المنافسات.

وتقوم الجمعية المذكورة – التي يقع مقرّها في ولاية سعيدة، ويرأسها الدكتور هشام علام – بِحملة تحسيسية بِهذا الصّدد، منذ شهر ماي الماضي.

وعاد شبح “كورونا” في الآونة الأخيرة لِيُهدّد البشرية جمعاء، بعدما ظنّ الجميع أن خطر الجائحة بدأ يتلاشى.

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