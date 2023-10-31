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الذكاء الإصطناعي.. بايدن يتدخل

الشروق أونلاين
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الذكاء الإصطناعي.. بايدن يتدخل
رويترز
قام الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين 30 أكتوبر، بتوقيع مرسوم وذلك لتأطير الذكاء الإصطناعي معلقا أنه "لا يوجد حل آخر".

منذ إطلاق تطبيق “شات جي بي تي” في نوفمبر 2022 كثر الحديث عن الذكاء الإصطناعي وعن تأثيره في العالم من عديد النواحي. أمس الإثنين 30 أكتوبر، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتوقيع مرسوم وذلك لتأطير الذكاء الإصطناعي.

“لا يوجد حل آخر”، هكذا علق الرئيس الأمريكي صاحب الـ80 عاما حول الموضوع، واعتبر أن الذكاء الإصطناعي يجب تأطيره، وعبر هذا المرسوم يريد أن تتبع دول أخرى بلاده في تقنين هذه التكنولوجيا.

نص المرسوم، حسب ما نقلته رويترز، يفرض عديد الواجبات على شركات الذكاء الإصطناعي، منها إبلاغ الحكومات الفيديرالية باختبارات الأمان التي تقوم بها هذه الشركات حول مخاطر هذه التكنولوجيا، حول الأمن القومي أو الإقتصاد أو الصحة.

كذلك ضرورة إنجاز دراسات حول تأثير هذه التكنولوجيا على سوق العمل، كذلك إنتاج آليات تسمح بالتعرف على المحتوى الذي تم توليده عبر الذكاء الإصطناعي.

الرئيس الأمريكي تحدث كذلك عن التزييف العميق، الذي يبدو أنه قلق بشأنه. فذكر فيديوهات تم إنتاجها عبر هذه التكنولوجيا حوله هو وقال أنه لما رآها تساءل “تساءلت متى قلت هذا؟”.

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