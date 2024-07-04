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الجزائر

الذكاء الاصطناعي.. الجزائر تعرض مقترحاتها بمؤتمر شنغهاي الصينية

الشروق أونلاين
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الذكاء الاصطناعي.. الجزائر تعرض مقترحاتها بمؤتمر شنغهاي الصينية
ح.م
وزير التعليم العالي كمال بداري خلال مشاركته في مؤتمر شنغهاي بالصين

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على التزام الجزائر بالمشاركة في تطوير وإدماج حوكمة الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات العلمية، التعليمية والاقتصادية.

 وشدد كمال بداري، الخميس، بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحوكمة الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية، على ضرورة إرساء بنية تحتية على مستوى المؤسسات الجامعية، مراكز ووحدات البحث، وتطوير القدرات البشرية اعترافا من الجزائر بهذه الاستراتيجية التكنولوجية الحديثة الرافعة للقدرات التنافسية والابتكار على المستوى الوطني والدولي.

وأوضح الوزير، أن الجزائر تقترح 7 مبادئ للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي للخير وللجميع، أهمها الوصول العادل لتقنيات الذكاء الاصطناعي ولفوائدها لجميع الدول، وسد الفجوة الرقمية حتى تتمكن الدول الناشئة في استعمال وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قابلية التكيف السياقي مع العقائد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المنوعة لمختلف البلدان.

وأضاف بداري أن الجزائر تقترح أيضا إمكانية صنع القرار الشامل الذي يمكن البلدان الناشئة من المشاركة في اتخاذ قرارات الحوكمة الدولية، وكذا أخلقة استعمال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تكوين قوى عاملة لتشكيل سوق عالمي للذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام الملكية الفكرية لبيانات الدول والشعوب.

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