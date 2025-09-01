الذكاء الاصطناعي على أجندة “شنغهاي” بدعوة من الرئيس الصيني

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، أعضاء منظمة “شنغهاي للتعاون” إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، رافضاً في الوقت ذاته “عقلية الحرب الباردة”، في إشارة الى السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمة له خلال هذه القمة، قال شي جين بينغ، إن بلاده ستزيد استثماراتها وقروضها لشركائها في العالم، مؤكدا بأن بيكين ستقدم منحاً بقيمة 275 مليون دولار، للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون خلال العام الحالي، إلى جانب تقديم قروض بقيمة 1.4 مليار دولار، للبنوك الأعضاء في اتحاد بنوك المنظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكشف شي، إلى أن استثمارات الصين في الدول الأعضاء الأخرى بالمنظمة تجاوزت 84 مليار دولار، وأن حجم تجارتها الثنائية السنوية مع الدول الأعضاء الأخرى تجاوز 500 مليار دولار.

وأضاف الرئيس الصيني، بأن حكومته ستدعم مشاركة 10 آلاف طالب في برنامج “لوبان” للتعليم المهني في بكين. وأضاف أن اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون يمثل فرصة لرسم ملامح مرحلة جديدة من التنمية والتعاون عالي الجودة.

ودعا شي، الدول الأعضاء على غرار روسيا والهند الى ضرورة “الاستفادة من السوق الضخمة… لتحسين مستوى تيسير التجارة والاستثمار”، وحث التكتل على تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

كما دعا شي إلى إنشاء بنك تنمية تابع لمنظمة شنغهاي للتعاون “في أقرب وقت ممكن”، وهو مؤسسة سعت بكين إلى إنشائها منذ عام 2010. كما أعلن عن خطط لتنفيذ 100 مشروع “صغير وجميل” لتوفير سبل العيش في الدول الأعضاء، وتوسيع الفرص التعليمية، بما في ذلك مضاعفة المنح الدراسية المخصصة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

من جانبه، كشف الرئيس الروسين، فلاديمير بوتين، قيام الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي بدراسة طلبات أكثر من 10 دول ترغب في الانضمام الى المنظمة، بصفة مراقب أو شريك في الحوار.

ورحّب الرئيس الروسي، بمقترحات نظيره الصيني، حول إقامة نظام جديد للإدارة العالمية، يكون أكثر فعالية ووظيفية”، مؤكدا التزام روسيا بهذه المبادئ، مشيرا إلى أن مقترحات شي، تكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار “بعض الدول في التمسك بالسعي نحو هيمنة وفرض الوصاية في الشؤون الدولية”.