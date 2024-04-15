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الجزائر

الذكاء الاصطناعي لتوجيه حاملي بكالوريا 2024

الشروق أونلاين
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الذكاء الاصطناعي لتوجيه حاملي بكالوريا 2024
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التسجيلات الجامعية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم الإثنين، عن استحداث منصة رقمية جديدة لتوجيه الناجحين في شهادة البكالوريا. بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وحسب ما أوضحه الوزير بداري في منتدى القناة الأولى للإذاعة، سيكون بإمكان حاملي شهادة البكالوريا لدورة 2024، استغلال المنصة الجديدة لتحديد الشعب والتخصصات الأنسب لقدراتهم وعلاماتهم.

وستعتمد هذه المنصة على “تقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقيب عن المعطيات”. وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق “الهدف الاستراتيجي للقطاع، وهو التحوّل الرقمي”.

وفي ذات السياق، ذكر بداري باقتصاد 7.2 مليار دينار من نفقات الإطعام الجامعي، و640 مليون دينار من نفقات النقل، منذ أكتوبر 2023. بفضل المنصات الرقمية التي أطلقها القطاع.

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