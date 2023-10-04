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الذكاء الاصطناعي لتوليد الإعلانات في فيسبوك وإنستاغرام

الشروق أونلاين
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الذكاء الاصطناعي لتوليد الإعلانات في فيسبوك وإنستاغرام
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مارك زوكربرغ

أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية يوم الأربعاء، شروعها في طرح أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لفائدة المعلنين على منصاتها. من أجل مساعدتهم على إنشاء المحتوى والصور.

وحسب ما نقلته رويترز، فقد بدأت الشركة في اختبار هذه الأدوات شهر ماي الماضي، على أن تكون متاحة في Meta Ads Manager في العام المقبل.

وأعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” الأسبوع الماضي، عن المنتجات الجديدة للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتشمل منتجات “ميتا” روبوتات تنشئ صورًا واقعية، ونظارات ذكية تجيب على أسئلة المستخدمين، بالإضافة إلى سماعة رأس حديثة للواقع الافتراضي.

ووصف زوكربيرغ المنتجات المعلن عنها، بأنها تجمع بين العالمين الافتراضي والحقيقي. وقال إنها ستمنح المستخدمين ميزات الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة أو المجانية التي يمكن دمجها في تفاصيل الحياة اليومية.

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