الذكاء الاصطناعي وحماية الإبداع… ندوة “أوندا” ضمن فعاليات “سيلا 2025”

ينظم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ندوة فكرية هامة تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف”، وذلك يوم الخميس المقبل، بقاعة آسيا جبار بقصر المعارض الصنوبر البحري،في إطار فعاليات الطبعة الـ28 من الصالون الدولي للكتاب بالجزائر سيلا 2025.

ويُسلّط اللقاء الضوء على واحدة من أكثر القضايا الراهنة إثارة للجدل في الأوساط الثقافية والفكرية، وهي العلاقة المعقدة بين تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف في زمن أصبحت فيه الآلة قادرة على إنتاج نصوص، صور، وموسيقى تشبه إلى حد بعيد الإبداع البشري.

الندوة، التي تندرج ضمن برنامج النقاشات الفكرية والثقافية للصالون، سيؤطرها كل من شمس الدين حداد، المدير الفرعي للشؤون القانونية، وإيدير إسماعيلي، المدير الفرعي للرقمنة ونظم المعلوماتية، في لقاء يُنتظر أن يثير تفاعلاً واسعاً بين الكتّاب والمبدعين والمهتمين بمجال الملكية الفكرية.

ومن المنتظر أن يناقش المؤطران سبل التوفيق بين الابتكار التكنولوجي وحماية الإبداع الإنساني، وكيف يمكن للقوانين أن تتكيف مع هذه الطفرة الرقمية دون أن تُفرّط في حقوق المؤلفين والفنانين. كما سيُطرح النقاش حول دور الديوان الوطني في مواكبة هذه التحولات من خلال تحديث آليات الحماية القانونية والرقمية للمصنفات الفكرية والفنية.

كما ستكون فرصة ثمينة للمهنيين والمبدعين للتعرف على التحديات الجديدة التي فرضها الذكاء الاصطناعي على مشهد الإبداع، ولتبادل الآراء حول مستقبل حقوق المؤلف في عصر تتقاطع فيه التكنولوجيا بالفن والفكر.