الذكاء الاصطناعي يثير الجدل حول أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن

أثار الذكاء الاصطناعي جدلا واسعا بين خبراء التغذية حول أفضل نظام غذائي لفقدان الوزن، حسب ما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ومما لا شك فيه أن الجدل حول الموضوع قائم بين الخبراء منذ عشرات السنين، وبينما تنتشر مئات الدراسات العلمية حول الفوائد الصحية، التي تحققها كل حمية، إلا أن الذكاء الاصطناعي، أفاد بأن نظام البحر الأبيض المتوسط هو الأفضل.

وفي الوقت الذي قال أخصائيون إن “ChatGPT” حدّد بشكل صحيح أحد أنماط الأكل الصحية على هذا الكوكب، أبدى البعض الآخر عدم اقتناعه، بل وحذروا من فشل الخطة الغذائية سواء من حيث الملف الغذائي في حد ذاته أو القدرة على تحمل تكاليفه أو إمكانية تطبيقه عمليًا.

ووجه محررو موقع “Daily Mail” سؤالًا إلى “ChatGPT” مفاده هل يمكنك أن توصيني بخطة نظام غذائي فريدة وتكتب لي خطة غذائية تتبع هذا النظام الغذائي لمساعدتي على إنقاص الوزن؟ مع مراعاة أنها يجب أن تتضمن نظامًا محددًا للإفطار والغداء والعشاء وتوزيع مفصل للسعرات الحرارية لكل وجبة من الوجبات التي أوصى بها.

النظام المتوسطي

تفوق النظام المتوسطي، المليء بالخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات، والذي يُنسب إليه الفضل في الحفاظ على صحة جيدة لسكان الدول المطلة على حوض البحر المتوسط.

تشمل السمات المميزة لنظام غذائي متوسطي ما يلي:

• الكثير من الفواكه والخضراوات الكاملة.

• الحبوب الكاملة.

• المكسرات.

• الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

• الاستهلاك المنتظم للأسماك والمأكولات البحرية.

• الاستهلاك المعتدل لمنتجات الألبان مثل الجبن والزبادي.

• استهلاك قليل أو معدوم للحوم الحمراء والمعالجة.

اليوم الأول

الفطور: زبادي يوناني بالتوت الطازج مع بعض اللوز. بالإضافة إلى قطعة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة وكمية صغيرة من دهن الأفوكادو.

الغداء: سلطة من قطع صدر دجاج مشوي مع خضروات مشكلة وطماطم كرزية وخيار وزيتون وجبن فيتا، مضافًا إليها زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء: سمك السلمون المشوي المتبل بالأعشاب ويقدم مع الهليون والكينوا المحمص. يمكن إضافة القليل من عصير الليمون لمزيد من النكهة.

اليوم الثاني

الفطور: عجة نباتية مصنوعة من بياض البيض والسبانخ والطماطم والبصل إلى جانب خبز مصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء: لفائف الحبوب الكاملة محشوة بالخضروات المشوية والحمص وشرائح الدجاج المشوي. يمكن إضافة السلطة الخضراء المشكلة.

العشاء: صدور الدجاج المشوية بالليمون والأعشاب مع البطاطا الحلوة المحمصة والبروكلي المطبوخ على البخار.

اليوم الثالث

الفطور: رقائق الشوفان وحليب اللوز وبذور الشيا ويضاف إليها شرائح الموز والقليل من القرفة.

الغداء: سلطة الكينوا مع الطماطم الكرزية والخيار والبصل الأحمر وزيتون كالاماتا وجبن الفيتا. يتم رش صلصة بسيطة مصنوعة من زيت الزيتون وعصير الليمون والأعشاب.

العشاء: روبيان مشوي مع مجموعة متنوعة من الفلفل الملون والبصل. يمكن أن يتم تقدميه مع طبق جانبي من كسكس الحبوب الكاملة وسلطة خضراء.

اليوم الرابع

الفطور: أفوكادو مهروس على خبز محمص من الحبوب الكاملة ومغطى بشرائح الطماطم والبيض المسلوق.

الغداء: حساء العدس مع طبق جانبي من السلطة الخضراء مع زيت الزيتون والخل.

العشاء: شريحة لحم مشوية مع براعم بروكسل مشوية وجزء صغير من مكرونة الحبوب الكاملة مع زيت الزيتون والثوم.

اليوم الخامس

الفطور: عجة السبانخ والفطر مع بياض البيض، إلى جانب شرائح البطيخ.

الغداء: سلطة على طريقة البحر المتوسط مع خضراوات مشكلة تتألف من طماطم كرزية وخيار وحمص وزيتون وجبن فيتا. يُفضل إضافة زيت الزيتون والخل البلسمي.

العشاء: سمك القد المخبوز مع شرائح الطماطم والزيتون وطبق جانبي يشتمل على الكوسة المقلية والكينوا.

اليوم السادس

الفطور: دقيق الشوفان كامل الحبة مغطى بشرائح الخوخ ورشة من اللوز والقليل من العسل.

الغداء: لفائف الخضروات المشوية وجبن الماعز مع سلطة خضراء مشكلة.

العشاء: دجاج مشوي متبل بالليمون والأعشاب مع طبق جانبي من الخضروات المشوية وبعض من الكسكسي المصنوع من الحبوب الكاملة.

اليوم السابع

الفطور: زبادي يوناني بالعسل وشرائح اللوز والتوت الطازج مع قطعة خبز محمص مصنوع من الحبوب الكاملة.

الغداء: فلفل حلو محشي بالكينوا مع سلطة يونانية.

العشاء: سمك مشوي (مثل البلطي) مع قشر الليمون والأعشاب مع طبق جانبي من القرع المشوي وسلطة خضراء.