الذكاء الاصطناعي يرشّح خمسة منتخبات للتتويج بكأس العرب 2025

تستعد الجماهير العربية لموعدٍ كروي مرتقب، يتمثل في بطولة كأس العرب التي ستُقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025.

ويتصدر هذه المنتخبات المستضيف منتخب قطر، إضافة إلى منتخبات تأهلت مباشرة وهي: الجزائر، مصر، المغرب، تونس، السعودية، العراق، الأردن، والإمارات، فيما تُستكمل القائمة بسبعة منتخبات أخرى ستخوض مباريات فاصلة في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

في زمنٍ أصبحت فيه التكنولوجيا شريكًا في التحليل الرياضي، تنبّأ الذكاء الاصطناعي بهوية المنتخبات الخمسة المرشّحة للفوز بلقب كأس العرب 2025؟

وبتحليلٍ قائمٍ على بيانات الأداء والتاريخ والترتيب العالمي والاستقرار الفني، جاءت الإجابة محددة وواضحة، لتضع 5 دول في دائرة الضوء. وضع الذكاء الاصطناعي المنتخب المغربي على رأس القائمة، مستندًا إلى الأداء المذهل لأسود الأطلس في كأس العالم 2022، حيث أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف النهائي. كما أن الأداء الجماعي المتماسك، والانضباط التكتيكي العالي، إلى جانب امتلاك نخبة من المحترفين في أقوى الدوريات، يجعل المغرب منافسًا شرسًا على كل لقب ينافس عليه.

يدخل حامل اللقب في النسخة الماضية، منتخب الجزائر بثقة المتوّج، وطموح مَن يعرف طريق الذهب، بعدما برزت الجزائر كواحدة من أكثر المنتخبات استقرارًا على صعيد التشكيلة والقيادة الفنية بقيادة مجيد بوقرة، كما أن امتلاكها للاعبين من طراز عالمي، يجعلها دائمًا على لائحة الترشيحات.

المنتخب المصري، الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في أفريقيا، لا يمكن تجاهله في أي منافسة عربية، ورغم التغييرات التي طالت منتخب الفراعنة في السنوات الأخيرة، تمنح قاعدة اللاعبين المحليين، والخبرة المتراكمة في البطولات، “الفراعنة” أفضلية واضحة في مثل هذه المناسبات.

أما المنتخب السعودي، فيأتي ضمن الترشيحات بفضل النقلة النوعية التي شهدها خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد أدائه في كأس العالم الأخيرة وانتصاره اللافت على الأرجنتين.

كما أن امتلاك قاعدة شبابية واسعة، واهتمام رسمي بتطوير الرياضة، يضع “الأخضر” في موقع المنافس الدائم.المنتخب القطري، صاحب الأرض، يدرك جيدًا أن البطولة على أرضه لا تُخسر بسهولة، وبعد استضافته التاريخية لكأس العالم 2022، حافظت قطر على هيكل منتخبها، وأضفت عليه خبرات وتجارب عالية المستوى، تجعله أحد أبرز المنافسين على اللقب، خاصة بدعم جماهيري متوقع وكبير.صحيح أن الذكاء الاصطناعي وضع هذه المنتخبات الخمسة على رأس القائمة للفوز بلقب كأس العرب 2025، لكن التاريخ الكروي العربي علمنا أن البطولات لا تُحسم دائمًا على الورق، فالمفاجآت واردة، والمنتخبات القادمة من التصفيات قد تغيّر المعادلات، لكن في الوقت الحالي، تظل المغرب، الجزائر، مصر، السعودية، وقطر، هي المرشحة الأبرز لخوض معركة التتويج حتى النهاية.