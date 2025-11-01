الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية.. سعيود يهنئ الشعب الجزائري

تقدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم السبت، بأحرّ التهاني إلى الشعب الجزائري الأبي بمناسبة إحياء الذكرى السبعين لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954، مجددًا الاعتزاز بالتضحيات الجسام التي قدّمها الشهداء والمجاهدون من أجل الحرية والاستقلال.

وأكد الوزير، في رسالة تهنئة باسمِه الخاص ونيابةً عن كافة إطارات ومنتسبي القطاع الوزاري، أن ذكرى نوفمبر الخالدة تظل رمزًا لوحدة الأمة الجزائرية وعنوانًا لقيم التضحية والوفاء للوطن، مشيرًا إلى أن الثورة المجيدة شكّلت ميلاد أمة آمنت بحريتها وكتبت بدماء أبنائها صفحة خالدة في سجل الإنسانية.

ودعا سعيود المولى عز وجل أن يديم على الجزائر نعمة الأمن والازدهار، وأن يوفق أبناءها في صون أمانة الشهداء الأبرار، والمضي قدمًا على دربهم في ترسيخ قيم نوفمبر الأصيلة: التضحية، الوحدة والوفاء للوطن.