الذكرى الـ69 لاندلاع الثّورة.. الرّئيس تبّون يتلقى تهاني رؤساء وقادة الدّول

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، وبمناسبة الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية، رسائل تهنئة من عدد من رؤساء الدول.

تلقّى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، وبمناسبة الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية، رسائل تهنئة من عدد من رؤساء الدّول اليوم الخميس، 2 نوفمبر، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية.

فتلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، رسالة من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، “هنّاه فيها والشعب الجزائري، بمناسبة حلول الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية. كما عبر الرئيس الألماني عن عزمه على مواصلة تعميق العلاقات الوثيقة بين البلدين، في مجالات محورية أخرى، منها الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والهجرة، مبرزا الدور الجزائري الهام الساعي إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، وفي العالم أجمع، لا سيّما مع انتخابها لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.”

كما تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسائل تهنئة من طرف كل من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، ورئيس جمهورية إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي.

رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تلقى كذلك رسائل تهنئة من قادة كل من جمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة بلجيكا، وجمهورية مالاوي، وجمهورية المجر، وجمهورية النمسا، وجمهورية ميانمار، والاتحاد السويسري.

رسائل هنأه فيها والشعب الجزائري، السادة الرؤساء، “بمناسبة حلول الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية، متمنيا للشعب الجزائري المزيد من الاستقرار والتقدم.” حسب ما نشرته رئاسة الجمهورية.