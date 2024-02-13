الذكور أم الإناث.. من الأكثر تسجيلا في القوائم الانتخابية عام 2023؟

وأرقام حديثة أخرى..

نشرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الثلاثاء، إحصائيات حديثة حول الهيئة الناخبة داخل الوطن، بعد المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لعام 2023.

حيث بلغ عدد المسجّلين الجدد في القوائم الانتخابية 527.707 مسجّلين. بينهم 277.020 مسجّلا بعد بلوغ السن الانتخابي، و250.687 مسجّلا جديدا بسبب تغيير الإقامة.

ويسيطر الذكور على الحصة الأكبر من تعداد الناخبين الجدد بنسبة 66.52 بالمئة (351.024 مسجّل). مقابل 33.48 بالمئة للإناث (176.683 مسجّلة).

وتصدّرت الجلفة ولايات الوطن من حيث عدد المسجّلين الجدد في القوائم الانتخابية بـ31.054 مسجّلا (11.21 بالمئة). متبوعة بتلمسان بـ25.436 مسجّلا (4.82 بالمئة)، ثم وهران بـ22.464 (5 بالمئة).

بالمقابل، تمّ شطب 449.034 مواطنا من القوائم الانتخابية، بعد المراجعة الدورية للعام الماضي. وتتمثل أسباب الشطب على الترتيب في:

تغيير مكان الإقامة (245.750 مشطوبا)،

الشطب بسبب التسجيلات المتكررة (108.082 مشطوبا)،

الوفاة (93.824 مشطوبا)،

فقدان الحقّ في الانتخاب (1378 مشطوب).

وجاءت ولاية الجزائر في صدارة ولايات البلاد من حيث تعداد المشطوبين بـ45.720 مشطوبا (10.18 بالمئة). تليها وهران بـ18.423 مشطوبا (4.10 بالمئة)، ثم تلمسان بـ15.977 مشطوبا (3.55 بالمئة).

وانتقل تعداد الناخبين داخل الوطن، بموجب هذه التغيّرات، من 23.186.049 ناخبا قبل المراجعة، إلى 23.264.722 ناخبا بعد المراجعة. وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 0.33 بالمئة (78.673 ناخب).

وينصّ قانون الانتخابات في الجزائر، على مراجعة القوائم الانتخابية التي تضمّ أسماء المواطنين المؤهلين للانتخاب، بشكل دوري. خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.

ويتمّ إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية، أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي، من طرف لجان بلدية، تعمل تحت إشراف سلطة الانتخابات.

وقد أجريت المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2023، في الفترة ما بين 5 نوفمبر و5 ديسمبر الماضيين.