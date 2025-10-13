-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة في الأسعار

الشروق أونلاين
سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث بلغ سعر الأونصة (أوقية) الواحدة 4078 دولارا في المعاملات الفورية بارتفاع قدره 1.5 من المائة عن تعاملات أمس الأحد.

وجاء هذا الارتفاع عقب تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتزايد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة

وكان لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 من المائة على المنتجات الصينية دور في ارتفاع أسعار الذهب والفضة أضا حيث بلغت الأخيرة 51.70 دولارًا للأوقية، بارتفاع قدره 2.7 من المائة.

وسجل الذهب، الذي لا يدر عوائد، ارتفاعًا بنسبة 53% منذ بداية العام وحتى الآن، مستفيدًا من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وزيادة شراء البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات.

من وعد بلفور إلى وعد اقتصادي.. بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لغزة

الصين تتجاوز عقبات الرسوم الأمريكية وترفع رقم صادراتها الخارجية

الجزائر في أجندة المستثمرين الهولنديين

لقاء عمل لتسريع تحديث مجمع “فيروفيال” ورفع معايير الجودة الصناعية

“ايني” تبحث عن شراكات لإطلاق مشاريع جديدة

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحذّر من “تزوير وإصدار وثائق باسمها”

