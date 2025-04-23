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اقتصاد

الذهب يخسر أكثر من 160 دولار في ظرف 24 ساعة

الشروق أونلاين
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الذهب يخسر أكثر من 160 دولار في ظرف 24 ساعة

 سجّل سعر الذهاب انهيارا جديدا في ظرف يوم واحد فقط، حيث بلغ سعر الأونصة الواحدة في أسواق العقود الآجلة مستوى 3337 دولارا، متراجعا بـ 164 دولارا عن سعر أمس الثلاثاء حيث بلغ 3500 دولارا.

ويعود انخفاض سعر الذهب في الأسواق العالمية إلى تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فكرة إقالة رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، قائلا بهذا الخصوص “لا أنوي إقالته. أتمنى أن يكون أكثر نشاطا بقليل في تطبيق فكرته بخفض أسعار الفائدة”.

وكان لتصريح ترامب، حول الرسوم الجمركية على السلع الصينية، دفع آخر لتراجع أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية، حيث أعرب الرئيس الأمريكي، عن تفاؤله بأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين قد يؤدي إلى خفض “كبير” للرسوم الجمركية على السلع الصينية، ملمحا إلى أن الاتفاق النهائي لن يكون “قريبا على الإطلاق” من معدلات الرسوم الجمركية الحالية.

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إنه يعتقد أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين سينحسر، لكن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد وستكون “مضنية”.

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