الذهب يخسر 100 دولار للأونصة في أسبوع

سجّل الذهب ثاني خسارة أسبوعية له، بعد المستوى الكبير الذي حققه خلال تعاملات 21 أفريل الماضي، حيث بلغ سعر الاونصة الواحدة مستوى 3500 دولار في سابقة هي الاولى في التاريخ.

ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، بلغ سعر الأونصة خلال تعاملات أمس الجمعة، مستوى 3240 دولارا، بخسارة قدرها 260 دولار عن اعلى مستوى تم تسجيله، و110 دولار عن أعلى مستوى خلال أخر أسبوع، حيث كان سعر الاونصة عند مستوى 3350 دولار خلال افتتاحية التداول، الاثنين الماضي.

ويرجع مراقبون، انخفاض سعر الذهب في السوق العالمي (الفوري والآجل) إلى عدّة أسباب، أبرزها التطمينات التي أطلقه الرئيس الامريكي، دونالد ترمب، حول الرسوم الجمركية، حيث فضّل تخفيف الرسوم على بعض المنتجات المستوردة، بغية انعاش الاقتصاد وتسريع وتيرة الانتاج الداخلي في أمريكا.

وإلى جانب ذاك، تصريحه الأخير، حول استعداد ادارته الجلوس مع المسؤولين الصينيين والتفاوض حول الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية، الأمر الذي أدّى بعديد المستثمرين والمضاربين الى التوجه للاستثمار في الأسهم بدلا من الذهب.