الذهب يرتفع ويسجّل مستويات قياسية جديدة

الشروق أونلاين
عزّز الذهب مكاسبه لليوم السادس على التوالي، بتسجيله مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر الأونصة (أوقية) الواحدة مستوى 3539 دولارا بارتفاع قدره 0.38 دولار عن تعاملات أمس، وبنحو 170 دولار عن تعاملات الاثنين قبل الماضي.

وفي أسواق العقود الآجلة الأمريكية، تسليم ديسمبر، سجّل الذهب ارتفاعا بنسبة 0.4% إلى 3607.60 دولارات، وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وكشف صندوق “أس.بي.جي.آر غولد تراست”، وهو أكبر صندوق تداول في العالم مدعوم بالذهب، عن ارتفاع حيازاته من الذهب بنسبة 1.32% إلى مستوى 990.56 طناً أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ أوت 2022.

ويرجع ارتفاع الذهب القياسي خلال هذه الأيام، الى توقعات المتعاملين بتوجه المركزي الأمريكي الى تخفيض سعر الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر الجاري، وفقا لأداة “فيد ووتش” التابعة لـ”سي.أم.أي”، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن واشنطن بحاجة إلى خفض “جاد للغاية” لأسعار الفائدة.

