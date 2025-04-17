الذهب يواصل التحليق ويحطم الأرقام القياسية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا غير مسبوق لتتجاوز حاجز 3300 دولار للأونصة في تعاملات العقود الآجلة، وذلك بعد اتجاه المستثمرين لشرائه باعتباره ملاذ آمن وسط ارتفاع حالة عدم اليقين من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وارتفع سعر المعدن الثمين بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,357.78 دولار للأونصة، بعد أن قفز بنسبة 3.5% يوم الأربعاء في أكبر مكسب يومي له منذ مارس 2023.

وقفز الذهب بنحو 28% منذ بداية العام، متجاوزاً مكاسب بلغت 27% حققها في عام 2024، في ظل تصاعد التوترات التجارية، التي أثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي محتمل.

وتستعد إدارة الرئيس ترمب للضغط على الدول لتقليص تعاملاتها التجارية مع الصين في إطار مفاوضات تتعلق بالرسوم الأميركية.

وكتب محللو “إيه إن زي ريسيرش” (ANZ Research)، براين مارتن ودانيال هاينز، في مذكرة: “مزيج من تصاعد الغموض بشأن الرسوم الجمركية، وتباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي، ومخاوف من التضخم، إلى جانب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، عوامل شكلت بيئة مثالية لتسجيل الذهب المزيد من المكاسب”.

ووفقاً لـ”غولدمان ساكس”، من المتوقع أن يصل سعر أوقية الذهب إلى 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026، مدعوماً بزيادة شهية البنوك المركزية، التي يُتوقع أن تشتري 80 طناً شهرياً، بدلاً من 70 طناً كما كان يُعتقد سابقاً.