الذهب يُصارع للبقاء فوق 3000 دولار للأونصة

بعد تلقيه ضربة موجعة في أسواق البورصة العالمية وبلوغه خلال إغلاقات أمس الاثنين، مستوى 2980 دولارا للأونصة الواحدة، يكافح الذهب منذ افتتاح تداولات نهار اليوم، للبقاء فوق عتبة 3000 دولار.

ويالرغم من تمكن المعدن الأصفر خلال تداولات اليوم الثلاثاء في بورصة لندن ونيويورك، من تحقيق مكاسب جديدة تجاوزت 20 دولارا عن مستوى إغلاق أمس الاثنين، وتجاوز عتبة 3000 دولار للأونصة (أوقية)، إلا أن الشكوك والمخاوف لا تزال تسيطر على المستثمرين والمضاربين على حدّ سواء.

وحسب المعطيات المتوفرة من موقع “غولد برايس”، ظل الذهب محافظا لمكسبه الجديد وعاجزا عن بلوغ المستويات السابقة، حيث اكتفى إلى غاية كتابة هذه الأسطر ببلوغ مستوى 3016 دولارا للأوقية الواحدة.

ويًرجع خبراء الاقتصاد والتداول، عجز الذهب عن بلوغ مستواه السابق والمقدّر بـ 3160 دولارا، إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على اقتصادات دول العالم، والتي تسبّبت في تهاوي أسعار الأسهم في البورصات العالمية، ما أدّى إلى حالة ذعر شديد لدى مستثمري الذهب، الذين سارعو إلى بيع أصولهم من هذا المعدن وتعويض خسائرهم في سوق الأسهم، وكذا مخاوفهم من تعرض الذهب إلى رسوم جمركية استثنائية من قبل ترمب.