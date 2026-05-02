الرؤية الجزائرية لإعادة هندسة الاتحاد الإفريقي

يُمثل الاتحاد الإفريقي فاعلا جيوسياسيا قاريا تأسس رسميا سنة 2002 في ديربان (جنوب إفريقيا)، امتدادًا لـمنظمة الوحدة الإفريقية (1963)، ويضم55 دولة تمثل كتلة ديمغرافية تفوق1.4 مليار نسمة، ما يمنحه وزنًا استراتيجيًّا كبيرًا داخل النظام الدولي، لكنه يواجه في المقابل حاجة متزايدة إلى إصلاحات بنيوية تعزز قدرته على التأثير.

منذ 2020، كشفت الأزمات السياسية والأمنية عن هشاشة واضحة في بعض البنى الحاكمة، مع تسجيل أكثر من 10 انقلابات في دول مثل مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وغينيا، والسودان، ما يعكس أزمة انتقال ديمقراطي وتراجعًا في الاستقرار المؤسسي. بالتوازي، تتشابك تحدياتُ القارة بين نزاعات مسلحة وإرهاب في الساحل والقرن الإفريقي، وضغوط اقتصادية مرتبطة بالمديونية والتضخم، إضافة إلى تداعيات المناخ (الجفاف، التصحر، الأمن الغذائي) وأزمات الطاقة، بما يجعل البيئة الإفريقية عالية التعقيد واللايقين.

هذه البنية الواسعة، ورغم طموحها، تعاني من محدودية في الفعالية وعجزٍ في مكافحة الفساد وهو ما يمكن رصده عبر عدة مؤشرات، فضعف تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم يعكس فجوة بين مستوى الالتزام السياسي وآليات الإلزام، كما أن بطء الاستجابة للأزمات، خاصة في مناطق النزاع، يكشف قصورًا في الجاهزية العملياتية. ويُضاف إلى ذلك الاعتماد النسبي على التمويل الخارجي، ما يقيّد استقلالية القرار.

في هذا السياق، يفرض الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي إعادة توجيه مركز الثقل نحو استقلالية القرار الإفريقي، وتقليص الاعتماد على التمويل الخارجي الذي يحدُّ من السيادة المؤسسية، إلى جانب تعزيز فعالية منظومة السلم والأمن الإفريقية عبر تحسين جاهزية التدخل السريع والتنسيق مع التجمعات الإقليمية.

إن إصلاح الاتحاد الإفريقي لم يعد خيارًا تقنيًّا، بل ضرورة جيوسياسية تفرضها تحولات النظام الدولي متعدد الأقطاب، إذ تمتلك إفريقيا، إذا ما أحسنت توظيف ثقلها الديمغرافي ومواردها الطبيعية ووحدتها المؤسسية، القدرة على التحول إلى قطب جيوسياسي مؤثر داخل معادلات القوة العالمية.

البنى والمؤسسات الافريقية

يُعدُّ الاتحاد الإفريقي منظومة مؤسسية معقدة ومتعددة المستويات، تقوم على حزمة من الهياكل الرسمية والمؤسسات المتخصصة التي تهدف إلى تحقيق التكامل القاري وتعزيز الحوكمة. في قمة هذه البنية يأتي مؤتمر الاتحاد، باعتباره أعلى سلطة سياسية تضم رؤساء الدول والحكومات، يليه المجلس التنفيذي الذي يتكون من وزراء الخارجية، ولجنة الممثلين الدائمين التي تُحضِّر أعمال المجلس. وتُعدُّ مفوضية الاتحاد الإفريقي الجهاز التنفيذي والإداري الرئيسي.

يشمل الاتحاد أيضا الهياكل الأساسية البرلمان الإفريقي ومجلس السلم والأمن الذي يُعنى بإدارة النزاعات، إضافة إلى المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وتندرج ضمن المنظومة أيضًا اللجانُ الفنية المتخصصة التي تغطي مجالات حيوية كالتنمية والزراعة والطاقة والتعليم.

وعلى مستوى المؤسسات النشطة، يضم الاتحاد عددًا من الوكالات والهيئات المتخصصة مثل وكالة النيباد ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وآلية المراجعة الإفريقية التي تُعنى بتقييم الحوكمة. كما توجد مؤسساتٌ مالية قيد الاستكمال مثل البنك المركزي الإفريقي، وصندوق النقد الإفريقي، وبنك الاستثمار الإفريقي.

غير أن هذه البنية الواسعة، ورغم طموحها، تعاني من محدودية في الفعالية وعجزٍ في مكافحة الفساد وهو ما يمكن رصده عبر عدة مؤشرات، فضعف تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم يعكس فجوة بين مستوى الالتزام السياسي وآليات الإلزام، كما أن بطء الاستجابة للأزمات، خاصة في مناطق النزاع، يكشف قصورًا في الجاهزية العملياتية. ويُضاف إلى ذلك الاعتماد النسبي على التمويل الخارجي، ما يقيّد استقلالية القرار، فضلًا عن تداخل الاختصاصات بين هياكل الاتحاد.

رؤية الجزائر للإصلاح

تُعدّ الجزائر من أبرز الفاعلين المؤسسين داخل الفضاء الإفريقي، إذ انخرطت رسميًّا في منظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 23 ماي 1963، بعد أقل من سنة على استقلالها في 5 جويلية 1962، ما جعلها من أوائل الدول التي ربطت شرعيتها الثورية بمشروع وحدوي قاري ذي بعد تحرري.

تعمّق هذا الدور خلال مرحلة الرئيس هواري بومدين (1965– 1978)، حين تحوّلت الجزائر إلى مركز ثقل دبلوماسي لحركات التحرر، إذ دعمت أكثر من 20 حركة في أنغولا، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب إفريقيا والصحراء الغربية، وقدّمت دعمًا سياسيًّا وماليًّا ولوجستيًّا ساهم في تفكيك البنى الاستعمارية وتعجيل استقلال الدول الإفريقية، لترسِّخ مكانتها كعاصمة جيوسياسية للتحرُّر في القارة.

مع الانتقال إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002، أعادت الجزائر تموضعها كفاعل محوري في إعادة تشكيل هندسة التوازنات داخل القارة، خصوصًا في قضايا السيادة ورفض التدخلات الخارجية. وقد برز دورها في بلورة موقف إفريقي موحد داخل الاتحاد، خاصة في ما يتعلق بإفشال منح صفة “عضو مراقب” للكيان الصهيوني، انسجامًا مع تصور إفريقي تقليدي يربط بين التحرر الوطني ورفض الاختراقات السياسية الخارجية.

وفي المستوى الجيوسياسي، تواصل الجزائر التمسك بخط استراتيجي ثابت تجاه القضايا التحررية، وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية العادلة ضمن مسار تصفية الاستعمار في إفريقيا. وتؤكد الجزائرأن الحل لا يمكن أن يكون إلا عبر الشرعية الدولية، من خلال استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بعيدًا عن منطق فرض الوقائع الجيوسياسية بالقوة.

اقتصاديًّا، تستثمر الجزائر في هندسة اندماج قاري واسع عبر مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها الطريق العابر للصحراء الممتد على نحو 4,800 كلم، ودعمها لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تمثل فضاءً سوقيًّا يتجاوز 1.4 مليار نسمة. كما عززت موقعها كمنصة تجارية قارية من خلال احتضان معرض التجارة البينية الإفريقية سنة 2025، الذي سجل صفقات تفوق 48.3 مليار دولار، ما يعكس تحولها إلى عقدة ربط اقتصادي بين شمال إفريقيا وعمقها الإفريقي.

ويبرز الحضور الجزائري كذلك داخل البرلمان الإفريقي، الذي أُنشئ سنة 2004، باعتباره أداة لتوجيه الدبلوماسية التشريعية داخل القارة، عبر تنسيق الرؤى القانونية والسياسية بين 55 دولة إفريقية. ويشكل هذا الإطار منصة غير مباشرة للتأثير في صياغة التوجهات القارية المتعلقة بالسلم والأمن والحوكمة والتنمية.

غير أن هذا الحضور يتجاوز الإطار المؤسسي إلى وظيفة جيوسياسية أعمق، ترتبط بإعادة تموضع إفريقيا داخل النظام الدولي الجديد، إذ أصبحت القارة ساحة تنافس على الطاقة والمعادن والممرات الاستراتيجية. وفي هذا السياق، توظف الجزائر أدواتها المؤسسية لتوسيع نفوذها الناعم، من خلال التأثير في ملفات الهجرة غير النظامية، وأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب في الساحل، وإدارة الموارد الطبيعية، باعتبارها عناصر متصلة بالأمن القومي الإفريقي.

وعلى مستوى منظومة السلم والأمن، تعزز الجزائر حضورها داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي، إذ حازت عضويات متكررة تعكس ثقة الدول الإفريقية في دورها كفاعل استقرار إقليمي. ورغم الطبيعة الدورية لرئاسة المجلس، فإن تأثيرها يتجلى في قدرتها على توجيه أجندة النقاشات وصياغة المبادرات في لحظات الأزمات الحاسمة، ما يمنحها وزنًا يفوق الطابع الشكلي للمناصب.

كما ساهمت الجزائر في بناء ركيزة الأمن الإفريقي من خلال دعم القوة الإفريقية الجاهزة، والمشاركة في آلية المراجعة الإفريقية للحكم الرشيد، واحتضان مراكز متخصِّصة لمكافحة الإرهاب في الساحل، إضافة إلى تكوين خبرات عسكرية ودبلوماسية في إدارة الأزمات المعقدة.

ويعكس هذا التداخل بين الأبعاد التشريعية والأمنية والتنموية أن الجزائر تعتمد استراتيجية نفوذ متعددة الطبقات، تقوم على فرض حضورها كقوة استقرار إقليمي داخل فضاء مضطرب، وتعتبر أن أمن إفريقيا هو امتدادٌ مباشر لأمنها القومي، وأن استقلال القرار الإفريقي شرط جوهري في مواجهة التنافس الدولي المتصاعد.

وفي هذا الإطار، تتبنَّى الجزائر رؤية إصلاحية عميقة لآليات عمل الاتحاد الإفريقي، ترتكز على تعزيز فعالية مؤسساته، وترشيد حوكمته، وتحرير قراره المالي والسياسي من التبعية الخارجية، بما يعزز مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”. كما تدفع نحو تطوير أدوات إدارة الأزمات وبناء نظام قاري أكثر استقلالية وفاعلية، وهو ما تجلّى في خطابات عبد المجيد تبون التي أكدت على ضرورة إعادة صياغة هندسة الاتحاد الإفريقي بما يرسخ السيادة القارية ويعزز موقع إفريقيا في النظام الدولي.

نحو إعادة تموضع إفريقيا في النظام الدولي

يمكن قراءة مكامن العجز في أداء الاتحاد الإفريقي بوصفها اختلالات بنيوية عميقة تتجاوز البعد الإداري إلى أزمة حوكمة وتمويل وفعالية تنفيذية، ما يكرّس فجوة استراتيجية بين الطموح القاري في بناء فاعل دولي مستقل وبين محدودية القدرة الفعلية على التأثير في توازنات النظام الدولي. ويمكن تفصيل ذلك في النقاط الآتية:

– فجوة القرار والتنفيذ: رغم وفرة القرارات الصادرة عن مؤسسات الاتحاد، فإن جزءًا كبيرًا منها يبقى غير مُفعَّل بسبب ضعف آليات الإلزام، واستمرار الارتهان الجزئي للتمويل الخارجي في تنفيذ عمليات السلم والأمن، بما يحدُّ من استقلال القرار القاري.

– الارتهان المالي الخارجي: يعاني الاتحاد من تبعية مالية واضحة، إذ لا تتجاوز مساهمات الدول الأعضاء نحو ثلث الميزانية، مقابل اعتماد واسع على الشركاء الدوليين، وهو ما يقيّد حرية تحديد الأولويات الإستراتيجية للقارة.

– ضعف تمويل السلم والأمن: رغم إنشاء صندوق السلام الإفريقي الذي بلغ نحو 398 إلى 418 مليون دولار سنة 2024، فإن جزءًا مهمًّا من العمليات الأمنية لا يزال مرتهنًا للدعم الخارجي، ما يؤخر بناء منظومة أمن قاري مكتفية ذاتيًّا.

– تعدد مراكز القرار: يؤدي تداخل المفوضية، ومجلس السلم والأمن، والبرلمان الإفريقي، والتجمعات الإقليمية إلى تشابك مؤسسي يُضعف سرعة الاستجابة ويخلق ازدواجية في الصلاحيات، خصوصًا خلال الأزمات الجيوسياسية.

– محدودية البرلمان الإفريقي: رغم رمزيته السياسية، يفتقر البرلمان إلى سلطة تشريعية ملزِمة، ما يقلّص دوره في إنتاج توحيد قانوني حقيقي داخل الفضاء القاري.

– ضعف إدارة الأزمات: تكشف أزمات الساحل والقرن الإفريقي عن محدودية القدرة الإفريقية على التدخُّل السريع، نتيجة بطء الإجراءات وتباين المواقف الوطنية، ما يضعف فاعلية الوساطة.

– تباين الإرادات السياسية: اختلاف أولويات 55 دولة عضو يعرقل بلورة موقف جيوسياسي موحد في ملفات استراتيجية كالأمن والطاقة والهجرة.

أهمية إصلاح البناء المؤسساتي للاتحاد الإفريقي

تتعامل الجزائر مع إصلاح الاتحاد الإفريقي باعتباره مشروعًا لإعادة صياغة المنطق العميق للسيادة الإفريقية، لا مجرد تحديث مؤسسي، بل تحوّلًا جيوسياسيًّا يعيد تموضع القارة داخل النظام الدولي، انطلاقًا من تصور يرى إفريقيا فضاءً يجمع بين اتساع السيادة السياسية للدول وضعف القدرة الحوكميّة القارية على إنتاج قرار ملزِم وفعّال.

في المستوى البنيوي الأول، تعتبر الجزائر أن جوهر الأزمة يكمن في الانفصال بين إنتاج القاعدة المعيارية والقدرة التنفيذية، إذ يراكم الاتحاد الإفريقي قرارات واستراتيجيات متعددة من دون امتلاك آلية تنفيذ مؤسسية فعالة، ما يخلق فجوة واضحة بين الشرعية القانونية والأثر العملي على أرض الواقع.

في المستوى الثاني، يظهر الخلل في التشتت الأفقي لمراكز القرار، إذ تتداخل صلاحيات مؤسسات الاتحاد المختلفة من دون وجود مركز تنسيق استراتيجي موحد، وهو ما يؤدي إلى ازدواجية في القرار وبطء في الاستجابة خاصة خلال الأزمات.

في المستوى الثالث، تبرز إشكالية السيادة المالية غير المكتملة، إذ يؤدي الاعتماد على التمويل الخارجي إلى التأثير في ترتيب الأولويات الإفريقية، بما يحدُّ من الاستقلال الاستراتيجي ويُضعف قدرة القارة على صياغة سياساتها وفق احتياجاتها الذاتية.

أما في البعد الأمني، فتشير الجزائر إلى وجود فجوة بين أنظمة الإنذار المبكر وآليات التدخل السريع، ما يجعل إدارة النزاعات تعتمد غالبًا على ردود فعل متأخِّرة بدل المقاربة الوقائية، خصوصًا في مناطق الساحل والصحراء ذات الهشاشة الأمنية العالية.

وعلى المستوى التشريعي، يُنظر إلى البرلمان الإفريقي باعتباره إطارًا غير ملزِم، يقتصر على إصدار توصيات من دون امتلاك سلطة تشريعية فعلية قادرة على توحيد القوانين بين الدول الأعضاء، ما يحدُّ من إمكان بناء فضاء قانوني إفريقي منسجم.

وفي البعد الجيوسياسي الأوسع، تنطلق الجزائر من فرضية أن إفريقيا أصبحت فضاءً لإعادة توزيع موازين القوة العالمية، إذ تتنافس القوى الكبرى على الموارد والممرات الاستراتيجية وسلاسل القيمة، وهو ما يجعل ضعف الاتحاد الإفريقي عنصر هشاشة في بنية النظام الدولي.

في هذا السياق، يتجسد الدور الجزائري كفاعل يجمع بين الأمن والتنمية والوساطة، من خلال دعم الاستقرار في منطقة الساحل، ومكافحة الإرهاب العابر للحدود، وتعزيز الربط الاقتصادي بين الدول الإفريقية، إضافة إلى توظيف المؤسسات القارية كمنصات للتأثير السياسي الناعم.

وبناءً عليه، ترى الجزائر أن إصلاح الاتحاد الإفريقي ليس إجراءً تقنيًّا، بل عملية إعادة تأسيس للسيادة الإفريقية المركَّبة، تهدف إلى تحويل القارة من فضاء مجزأ إلى بنية متماسكة قادرة على إنتاج قرارها السيادي، وإعادة تموضعها كفاعل مؤثر داخل النظام الدولي.

ان جميع المؤشرات تؤكد صواب المقاربة الجزائرية الإصلاحية في الربط بين التنمية والأمن في إفريقيا وهي تجربة تأكّدت بسبب تراكم الخبرات. غير أن الأهمية التي يجب العمل عليها هي ضرورة التموقع في جميع مؤسسات الإتحاد الإفريقي مما يضمن رفع الصوت الجزائري عاليًّا في هذه المنصة الإفريقية الإستراتجية. في ظل تحالفات ظرفية مشبوهة تقودها أطرافٌ معلومة تحاول تقويض القرار الإفريقي السيادي.