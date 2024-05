الرئاسة الإيرانية تعلن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطّم طائرته المروحية

أعلن المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية بشكل رسمي فجر الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطّم الطائرة المروحية التي كانت تقلّه، رفقة مسؤولين آخرين، قرب الحدود مع أذربيجان.

و‏قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني للتلفزيون الرسمي، إنه لم يتم رصد أي دلالة على وجود أشخاص على قيد الحياة في موقع تحطم طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكان على متن المروحية إلى جانب رئيسي، وزير الخارجية أمير حسين عبد الله يان، ومحمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وطاقم المروحية.

وأعلن الجيش الإيراني مساء الأحد، أن فرق الإنقاذ تمكّنت من تحديد موقع سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقلّ الرئيس إبراهيم رئيسي. بعد تعرضها لحادث قرب الحدود مع أذربيجان.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في إيران في وقت سابق، إن فرق الإنقاذ وصلت لمكان حادث المروحية التابعة للفريق الرئاسي. للبحث عنها وعن ركّابها.

”وعقّدت ظروف الطقس الصعبة والضباب الكثيف في مكان الحادث، جهود الإنقاذ”. حسب ما أفاد به المصدر ذاته.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني، قوله إن حياة الرئيس والوفد المرافق له في خطر. بسبب صعوبة الوصول إليهم وسط الضباب.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية، مقطع فيديو يظهر جهود الإنقاذ الجارية في مكان وقوع حادث المروحية. وسط انتشار كثيف للضباب.

The footage shows the area where the president’s helicopter crashed pic.twitter.com/h78E9ta8LH

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 19, 2024