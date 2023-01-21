الرئاسة التركية تدين سماح السويد بحرق المصحف أمام سفارة أنقرة بستوكهولم

أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي اليوم السبت، ما اعتبره سماح السلطات السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، من قبل سياسي متطرف من الدنمارك، أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم.

وقال أوقطاي في تغريدة على تويتر:”أدين الإساءة الدنيئة للمصحف الشريف أمام سفارتنا في ستوكهولم”. مضيفا:”أدين أيضا السلطات السويدية”.

وتابع المسؤول التركي يقول:”إنهم شركاء بسماحهم لهذه الجرائم التي تستهدف تركيا والعالم الإسلامي بأسره. وأدعو الحكومة السويدية إلى تصحيح هذا الخطأ غير المقبول في أسرع وقت ممكن”.

وقام زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الشرطة السويدية، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت.