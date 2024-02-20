الرئاسة الفلسطينية تحمل الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان

أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء 20 فيفري، لجوء واشنطن مرة أخرى للفيتو لعرقلة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، كما حملت الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان.

الرئاسة الفلسطينية أكدت أن “الفيتو الأميركي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي، سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، ولتنفيذ هجومها الدموي على رفح.”

كما شددت الرئاسة الفلسطينية، على أن هذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية تدعم وتوفّر الحماية لسلطات الاحتلال، وأن مشروع القرار الأميركي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن، جاء لتبرير استخدامها للفيتو على مشروع القرار الجزائري العربي.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة، مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني.

كما أكدت أن هذه السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجعل منها “شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.