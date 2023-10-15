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مصر تدعو لقمة إقليمية دولية بشأن تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية
العالم

مصر تدعو لقمة إقليمية دولية بشأن تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية

الشروق أونلاين
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مصر تدعو لقمة إقليمية دولية بشأن تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وجهت دولة مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية المصرية. 

جاء ذلك في اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث “تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة”.

وصدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات حسب بيان الرئاسة المصرية:

  • مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
  • تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
  • التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
  • إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
  • تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
  • توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
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