مصر تدعو لقمة إقليمية دولية بشأن تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية

وجهت دولة مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية المصرية.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث “تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة”.

وصدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات حسب بيان الرئاسة المصرية: