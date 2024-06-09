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الجزائر

الرئاسيات تجمّد عمليات إعادة الهيكلة بالمركزية النقابية

حسان حويشة
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الرئاسيات تجمّد عمليات إعادة الهيكلة بالمركزية النقابية
أرشيف

برمجت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين مؤتمرات 3 فيدراليات وطنية مباشرة بعد عيد الأضحى، ستكون الأخيرة في الأجندة قبل توقف عمليات إعادة الهيكلة الوطنية والمحلية بسبب الانتخابات الرئاسية، على أن تستأنف العملية شهر سبتمبر المقبل.
وبهذا الصدد، أفادت مصادر قيادية بالمركزية النقابية لـ”الشروق”، أن مؤتمرات الفيدراليات الوطنية للسكن والشباب والرياضة والمالية، سيتم عقدها في مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد عيد الأضحى، على أن تتوقف العمليات نهائيا بسبب الانتخابات الرئاسية بالنظر لاستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.
وستستأنف عمليات إعادة هيكلة الفيدراليات الوطنية والاتحادات الولائية شهر سبتمبر المقبل بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، تزامنا مع الدخول الاجتماعي، وفق المصدر ذاته.

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