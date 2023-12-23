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الرئيسان المصري والإيراني يبحثان إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

الشروق أونلاين
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الرئيسان المصري والإيراني يبحثان إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
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الرئيسان المصري والإيراني

ناقش الرئيسان المصري والإيراني في أول اتصال هاتفي بينهما يوم السبت، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسب ما ذكره التلفزيون الرسمي في إيران.

وذكر التلفزيون أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر.

وقد تحدث الجانب حسب المصدر، حول تطورات الوضع في قطاع غزة، وسبل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران ومصر.

من جهته، أكد المتحدث باسم الرئيس المصري في بيان، أن السيسي “ثمّن هذه اللفتة المُقدّرة من الرئيس الإيراني”.

وقال المتحدث المصري إن “الاتصال تطرق أيضا إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلا عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين”.

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