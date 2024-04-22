الرئيس الألماني يتجه نحو تركيا حاملا معه 60 كيلوغراما من “الشاورما”.. ما القصة؟

يزور الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، تركيا اليوم الإثنين، 22 أفريل، بهدف التشديد على العلاقات الوثيقة التي تجمع الشعبين الألماني والتركي، ولا سيما مساهمة جميع الأتراك الذين جاؤوا للعمل في ألمانيا منذ ستينات القرن العشرين.

وفي سابقة تحدث في طائرة رئيس ألماني، حسب ما نشرته “دوتشيه فيليه”، فحمل فرانك-فالتر شتاينماير معه 60 كليلوغراما من “الشاورما” المجمدة.

وسيتم تقديم هذا الطبق في حفل استقبال سينظم مساء اليوم في المقر الصيفي التابع للسفير الألماني في تركيا من طرف عارف كيليش.

هذا الأخير، يرافق الرئيس الألماني كمثال لاندماج الأتراك في المجتمع الألماني. فتمتلك عائلته مطعما لـ”الشاورما” في العاصمة الألمانية منذ ثلاثة أجيال.

وحسب ذات المصدر، أدخل المهاجرون الأتراك “الشاورما” إلى ألمانيا، وقال أحد مستشاري الرئيس الألماني “أصبح الكباب منذ ذلك الحين نوعًا من الأطباق الوطنية الألمانية”. ويشكل قطاع الكباب الألماني، أو “الشاورما”، الذي يبلغ حجم مبيعاته السنوية نحو سبعة مليارات يورو، رمزا لنجاح اندماج الأتراك.

وبالإضافة إلى عارف كيليش، والذي يعد مشهورا في ألمانيا، يرافق الرئيس الألماني أشخاص آخرون كأمثلة لنجاح الهجرة التركية في ألمانيا.