الرئيس الألماني ينتظر بالطائرة نصف ساعة قبل استقباله في الدوحة (فيديو)

اضطر الرئيس الألماني فرانك شتاينماير لدى وصوله إلى قطر، الأربعاء، للانتظار في الطائرة لنحو نصف ساعة لعدم وجود أي مسؤول قطري في استقباله.

وأظهرت مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس، الرئيس شتاينماير وهو يقف عند باب الطائرة، عاقدا ذراعيه.

مشاهد تُظهر الرئيس الألماني فرانك شتاينماير عاقداً ذراعيه عند مدخل طائرته في العاصمة القطرية #الدوحة بعد أن اضطر للانتظار نحو نصف ساعة قبل وصول وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي لاستقباله pic.twitter.com/McujVja4uK — TRT عربي (@TRTArabi) November 30, 2023

وتمّ تفسير هذا الموقف حسب ذكرته وكالة الأناضول للأنباء، على أنه ربما ردة فعل من قطر على سياسة ألمانيا حيال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وذكر المصدر ذاته أن “زوجة شتاينماير، إلكه بودنبندر والوفد المرافق نزلوا من الطائرة في وقت سابق”.

وبعد أن استقبله سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، وصل الرئيس الألماني في الوقت المحدد للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.