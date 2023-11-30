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الرئيس الألماني ينتظر بالطائرة نصف ساعة قبل استقباله في الدوحة (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس الألماني ينتظر بالطائرة نصف ساعة قبل استقباله في الدوحة (فيديو)
الرئيس الألماني فرانك شتاينماير ينتظر بالطائرة

اضطر الرئيس الألماني فرانك شتاينماير لدى وصوله إلى قطر، الأربعاء، للانتظار في الطائرة لنحو نصف ساعة لعدم وجود أي مسؤول قطري في استقباله.

وأظهرت مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس، الرئيس شتاينماير وهو يقف عند باب الطائرة، عاقدا ذراعيه.

وتمّ تفسير هذا الموقف حسب ذكرته وكالة الأناضول للأنباء، على أنه ربما ردة فعل من قطر على سياسة ألمانيا حيال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وذكر المصدر ذاته أن “زوجة شتاينماير، إلكه بودنبندر والوفد المرافق نزلوا من الطائرة في وقت سابق”.

وبعد أن استقبله سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، وصل الرئيس الألماني في الوقت المحدد للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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