الرئيس الأمريكي جو بايدن يشارك في اعتصام للعمّال..

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث يشارك رئيس البيت الأبيض في تجمع احتجاجي لعمال قطاع السيارات مضربين عن العمل في ولاية ميشيغان.

مرتديا قبعة بألوان وباسم النقابة التي قامت بتنظيم الإعتصام، وحاملا مكبر صوت في اليد، هكذا وقف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الثلاثاء 26 سبتمبر، أمام اعتصام العمال المضربين لشركة “جينيرال موتورز”.

بايدن عبّر أمام العمال عن دعمه لهم في إضرابهم الذي يطالبون بزيادة في رواتبهم بنسبة 40 بالمئة، وهي نسبة الزيادة التي استفاد منها مسييرو الشركة.

بايدن قال أن من حق العمال الإستفادة من هذه الزيادة التي يطالبون بها، وذلك بسبب “التضحيات” التي قاموا بها أثناء الأزمة التي عرفتها صناعة السيارات في 2008.

الرئيس السابق، دونالد ترامب، من جهته والذي ينافس جو بايدن في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 2024، برمج هو أيضا لقاء مع هؤلاء العمال المضربين.

President Biden joined the picket line in Michigan today to stand in solidarity with the men and women of UAW as they fight for a fair share of the value they helped create.

Record corporate profits should mean record contracts. pic.twitter.com/uMTErmIJEH

— The White House (@WhiteHouse) September 26, 2023