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بالفيديو.. الرئيس الأمريكي يتحدث عن “المهدي المنتظر”!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. الرئيس الأمريكي يتحدث عن “المهدي المنتظر”!
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جو بايدن

فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الحضور في أحد خطاباته، بالحديث عن لجوئه إلى خبير لمعرفة المزيد عمّا أسماه “الإمام المخفي” في الإسلام، في إشارة إلى المهدي المنتظر.

وقال بايدن حسب ما يظهره مقطع فيديو مقتطع من الخطاب: “أدركت أنني أعلم القليل عن الإسلام. مثلا لم أكن أعرف الإمام المخفي، لذلك قمت بتوظيف بروفيسور (لأجل ذلك)”.

ويؤمن معظم المسلمين بخروج المهدي المنتظر في آخر الزمان، كواحدة من علامات قيام الساعة. في الفترة التي تسبق نزول المسيح عيسى عليه السلام.

وفي حين يعتبره المسلمون السنّة شخصا عاديا “يملأ الأرض عدلا”، يعتقد الشيعة أنّ الإمام المهدي، شخصية مقدّسة على قيد الحياة منذ زمن بعيد، وأنّه يعيش في مكان ما، إلى أن يحين وقت خروجه.

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