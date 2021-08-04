الرئيس الأمريكي ينشر خريطة للعالم تضم الصحراء الغربية

نشر الرئيس الأمريكي جون بايدن، خريطة للعالم تظهر حدود الجمهورية العربية الصحراوية بوضوح ضمن منشور عرض فيه توزيع بلاده للقاح على عدد من دول العالم.

وأرفق الرئيس الأمريكي التغريدة التي نشرت الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على تويتر الخريطة التي تبرز حدود الصحراء الغربية بتعليق جاء فيه أن بلاده منذ اليوم الأول، سارعت لمجابهة الفيروس على مستوى العالم.

وأضاف أن الولايات المتحدة شحنت أكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات إلى أكثر من 60 دولة مع المزيد في المستقبل.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن نهاية العام الماضي، عن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية تلاه إعلان التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني.