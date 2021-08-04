الرئيس الأمريكي ينشر خريطة للعالم تضم الصحراء الغربية
نشر الرئيس الأمريكي جون بايدن، خريطة للعالم تظهر حدود الجمهورية العربية الصحراوية بوضوح ضمن منشور عرض فيه توزيع بلاده للقاح على عدد من دول العالم.
وأرفق الرئيس الأمريكي التغريدة التي نشرت الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على تويتر الخريطة التي تبرز حدود الصحراء الغربية بتعليق جاء فيه أن بلاده منذ اليوم الأول، سارعت لمجابهة الفيروس على مستوى العالم.
وأضاف أن الولايات المتحدة شحنت أكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات إلى أكثر من 60 دولة مع المزيد في المستقبل.
From day one, we’ve been clear-eyed that we need to attack this virus globally. And as of today, the U.S. has shipped over 110 million doses of vaccines to more than 60 countries with a lot more to come.
That’s more than every other country has donated. Combined. pic.twitter.com/qkjXxeiyRR
— President Biden (@POTUS) August 3, 2021
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعلن نهاية العام الماضي، عن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية تلاه إعلان التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني.