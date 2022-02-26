-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الرئيس الأوكراني للزعماء الأوروبيين: “قد تكون هذه آخر مرة ترونني فيها على قيد الحياة”

الشروق أونلاين
  • 1118
  • 2
الرئيس الأوكراني للزعماء الأوروبيين: “قد تكون هذه آخر مرة ترونني فيها على قيد الحياة”
ح.م
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

كشف موقع “أكسيوس” الأخباري أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي في مؤتمر عبر الفيديو بأن “هذه قد تكون آخر مرة يرونه فيها على قيد الحياة”.

ونقل الموقع الأمريكي عن مصادر أوروبية أنه قال: “القوات الروسية تتواجد في كييف وتطارده وعائلته”.

ولفت الموقع إلى أن زيلينسكي يستخدم تصريحاته العامة والخاصة للضغط، وفي بعض الحالات لتحميل الدول المسؤولية وبذل المزيد لمساعدة أوكرانيا وعزل روسيا.

وحسب الموقع، “جرت مكالمة الفيديو قبل أن يتخذ زعماء دول الاتحاد الأوروبي سلسلة جديدة من العقوبات ضد روسيا”.

وقال دبلوماسي أوروبي إن زيلينسكي ضغط عليهم لاتخاذ خطوات لم يكونوا مستعدين لها.

وقبل وقت قصير من المؤتمر ألقى زيلينسكي خطابا متلفزا قال فيه إنه كان الهدف “الأول” لروسيا (للقبض عليه أو اغتياله)، وأن أفراد أسرته كانوا الهدف “الثاني”.

وقالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون التي حضرت المؤتمر في تعليق لوكالة أنباء “تي تي”، إنه عندما ودع زعماء الاتحاد الأوروبي زيلينسكي، كانوا يعلمون أنهم قد لا يرونه مرة أخرى.

مقالات ذات صلة
هل وضعت الصين أسطولها البحري في حالة هجومية لدعم روسيا؟

هل وضعت الصين أسطولها البحري في حالة هجومية لدعم روسيا؟

المخزن مرعوب من جولة الرئيس تبون في الخليج العربي

المخزن مرعوب من جولة الرئيس تبون في الخليج العربي

“فيسبوك” تحظر نشاط وسائل الإعلام الروسية الرسمية    

“فيسبوك” تحظر نشاط وسائل الإعلام الروسية الرسمية    

كوريا الشمالية تلغي عام 2022 وتقر تقويما جديدا

كوريا الشمالية تلغي عام 2022 وتقر تقويما جديدا

مجموعة الـ 4.. هل هو تحالف ضد نفوذ فرنسا وإسرائيل في افريقيا؟

مجموعة الـ 4.. هل هو تحالف ضد نفوذ فرنسا وإسرائيل في افريقيا؟

رئيس أوكرانيا: الغرب تركنا لوحدنا ولم نجد سوى الخطابات

رئيس أوكرانيا: الغرب تركنا لوحدنا ولم نجد سوى الخطابات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • اخر رسالة

    اخر رسالة

    0
  • عمر

    تخلو عنك. غروك و دارو عليك. اشرب

    0

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد