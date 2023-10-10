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الرئيس الإندونيسي يدعو إلى إنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين

الشروق أونلاين
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الرئيس الإندونيسي يدعو إلى إنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو،اليوم الثلاثاء، إلى إنهاء الصراع المستمر بين فلسطين وإسرائيل على أساس المعايير التي حددتها الأمم المتحدة وحث على إنهاء “الحرب والعنف”.

وكان ويدودو، قد قال في تصريحات سابقة قبل أشهر إنها مسألة مبدأ لإندونيسيا منبثق من الدستور أن تظل تدعم استقلال الشعب الفلسطيني وترفض كل أشكال الاحتلال.

وجاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إندونيسيا موقفها الرافض لرفع علم دولة الاحتلال على أراضيها، حتى في فعاليات دولية.

وبعد أن خسرت هذه الدولة حق استضافة كأس العالم للشباب، قبل أشهر، لرفض إندونيسيا استقبال المنتخب الإسرائيلي المشارك في البطولة، استثنى الاتحاد الدولي لـ”القابلات” إسرائيل من المشاركة وعدم رفع علمها خلال المؤتمر الذي عقد في إندونيسيا.

وخلال المؤتمر الذي انعقد قبل أيام في مدينة بالي الإندونيسية لـ”الكونغرس الثالث والثلاثون لمنظمة ICM”، وهي الاتحاد الدولي للقابلات، لم يسمح وفق ما كشف موقع “واينت” العبري، لممثلات المنظمة الإسرائيليات بالمشاركة.

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