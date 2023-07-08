الرئيس الإيراني يدعو الرئيس تبون لزيارة طهران

أعرب عن إعجابه بالتطور الذي تشهده الجزائر

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة لزيارة إيران، من طرف نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. خلال الزيارة التي يجريها وزير الخارجية الجزائري إلى طهران.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم السبت، من قبل رئيس إيران إبراهيم رئيسي. في إطار الزيارة الذي يجريه للبلاد بتكليف من رئيس الجمهورية.

وأعرب الرئيس إبراهيم رئيسي عن “إعجابه بالتطور الذي تشهده الجزائر في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي يقودها الرئيس تبون”.

كما أكد الرئيس الإيراني “تطلعه لتكثيف التواصل والعمل لتجسيد ما يحدو قائدي البلدين، من حرص مشترك وطموح متبادل في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين”.

“ولهذا الغرض، وجه الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون للقيام بزيارة دولة إلى طهران في أقرب وقت ممكن يناسب برنامج التزاماته وارتباطاته”، يضيف البيان.

الجزائر ترحّب بـ”الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات العربية الإيرانية”

من جانبه، نقل الوزير عطاف خلال اللقاء حسب ما ذكره بيان للخارجية “تحيات الرئيس تبون إلى أخيه الرئيس إبراهيم رئيسي. مجدداً ترحيب الجزائر ودعمها للحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات العربية الإيرانية”.

واستنأفت إيران بالفعل علاقاتها الدبلوماسية مع عدّة دول عربية على غرار السعودية والبحرين ومصر والسودان. بعد قطيعة دامت أكثر من 7 سنوات.

فقد توقفت العلاقات بين طهران وعواصم الدول العربية المذكورة منذ عام 2016. عقب حادثة الاعتداء على ممثليات دبلوماسية سعودية في إيران.