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الرئيس الإيراني: العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يبقى دون ردّ

الشروق أونلاين
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الرئيس الإيراني: العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يبقى دون ردّ
ح.م
الرئيس الإيراني

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الثلاثاء، إن الهجوم الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على قنصلية بلاده في دمشق، لن يبقى دون ردّ.

ووصف رئيسي الهجوم بأنه “جريمة إرهابية وانتهاك خطير للقانون الدولي”. مضيفا:”بعد الهزائم والإخفاقات التي مني بها أمام المقاومة، بدأ النظام الصهيوني بوضع الاغتيالات العمياء على أجندته”.

واستهدف عدوان جوي للاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين، مبنى القنصلية الإيرانية بحي المزة في العاصمة السورية دمشق.

وقالت قناة العالم الإيرانية، إن عدوان الاحتلال دمّر المبنى المستهدف بالكامل، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وذكرت القناة أن السفير الإيراني وعائلته بصحة جيدة، بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية في سوريا، إن قوات الدفاع الجوي السورية تصدّت لأهداف معادية في محيط العاصمة.

قبل أن تعلن في وقت لاحق من اليوم، أن الأمر يتعلق بعدوان إسرائيلي استهدف مبنى في حيّ المزة بدمشق.

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