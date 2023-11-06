الرئيس الإيراني: حديث واشنطن عن مساعدة الفلسطينيين ووقف إطلاق النار “ادعاءات كاذبة”

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الإثنين، إن حديث واشنطن عن مساعدة الفلسطينيين ومساعيها لوقف إطلاق النار ادعاءات كاذبة.

وأكد رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن “المساعدات الأمريكية لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين”.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه “يجب وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإعلان وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية”.

وتابع رئيسي: “لقد انهار الکیان الصهيوني والأميركيون يريدون إبقائه واقفا على قدميه، ولا يمكن التعويض عن هذا الفشل المشين والذریع له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي أن “الأزمة في المنطقة ليست وليدة 7 أكتوبر بل نتيجة السياسات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني”. مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي فشل في الوفاء بواجباته والتزاماته تجاه قطاع غزة”.