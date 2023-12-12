الرئيس الإيراني في زيارة إلى الجزائر قريبا

كشف السفير الإيراني لدى الجزائر محمد رضا بابائي، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيقوم بزيارة إلى الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2024.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية للسفير الإيراني بالجزائر، الذي أكد أن الرئيس رئيسي سيحل بالجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجديدة. للمشاركة في اجتماعات منتدى الغاز.

وأشار بابائي إلى أنه “ستكون المناسبة مواتية لعقد ” لقاء قمة “مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وينتظر أن ينتهي بالاتفاق على ورقة طريق تخص الفترة المقبلة”.

وأضاف السفير الإيراني: “ستعطي الزيارة ديناميكية للعلاقات بين البلدين والشعبين، لما يتمتعان به من مقدرات وروابط تاريخية تعكس متانة العلاقات بينهما”.

وتابع المتحدث ذاته: “إيران تنظر إلى الجزائر على أنها شريك استراتيجي في عدة مجالات، وبالإمكان بناء شراكة فعالة في قطاعات هي اليوم محط اهتمام البلدين”.

كما وصف بابائي “العلاقات السياسية بين الجزائر وطهران بالممتازة، غير أنها دون مستوى إمكانات وتطلعات البلدين في الجانب الاقتصادي”.