الرئيس الإيراني: لن نستجيب لدعوة الولايات المتحدة بعدم التدخل في “الصراع بين فلسطين وإسرائيل”

صرّح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن الجانب الإيراني لن يستجيب لتحذيرات الولايات المتحدة بشأن عدم تدخل طهران في الصراع بين فلسطين والاحتلال الصهيوني.

وقال الرئيس الإيراني في مقابلة مع قناة “الجزيرة”: “تريد واشنطن من إيران ألا تفعل شيئًا فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني مع إسرائيل، بينما تقدم الولايات المتحدة في الوقت نفسه، دعمًا واسع النطاق لإسرائيل، ما يجعل دعواتها في النهاية فارغة وغير مجدية”.

من جهته، صرّح المكتب الصحفي للرئيس الإيراني، يوم الأحد، أن الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يجبر الجميع على اتخاذ إجراءات انتقامية.

وأضاف المكتب الصحفي: “جرائم النظام الصهيوني تجاوزت الخطوط الحمراء، وهو ما قد يجبر الجميع على التحرك، وواشنطن تطلب منا عدم القيام بأي شيء، لكنهم مستمرون في تقديم الدعم الواسع النطاق لإسرائيل”.

وأوضح في بيان على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “أرسلت الولايات المتحدة رسائل إلى محور المقاومة لكنها تلقت ردًا واضحًا في ساحة المعركة”.