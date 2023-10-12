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الرئيس الإيراني: ما يحدث في غزة والأراضي المحتلة جريمة ضد الإنسانية

الشروق أونلاين
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الرئيس الإيراني: ما يحدث في غزة والأراضي المحتلة جريمة ضد الإنسانية
الرئيس الإيراني

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس، أن ما يحدث في غزة والأراضي المحتلة جريمة ضد الإنسانية. 

وشدد الرئيس الإيراني فی حوار هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد قائلا: “یجب أن تصل الأمة الإسلامیة جمعاء وکافة أحرار العالم إلی تناغم ووفاق لوقف جرائم الصهاینة ضد فلسطین”.

وتسعی إيران علی هذا الأساس حسب – بيان الرئاسة الإيرانية – لإیجاد هذا التنسیق عبر الاتصال بزعماء وقادة الدول المسلمة، يقول رئيسي.

وأضاف رئيسي: “خلال الأیام الماضیة، ارتکبت الحکومة المتطرفة لکیان الاحتلال جرائم فظیعة وبشعة بحق الشعب الفلسطینی بکل وقاحة”.

وتابع الرئيس الإيراني: “إحدی ثمار عملیة‌ طوفان الأقصی هی الإثبات بأن أي نظام فی المنطقة لا یتحقق بدون إعتبار حقوق الفلسطینیین بمحمل الجد”.

وقال الرئيس السوري لنظيره الإيراني أن انتصارات المقاومة أثبتت أن الكيان الصهيونى هو أضعف بكثير مما كان يدّعي.

وتابع بشار الأسد: یجب علی جمیعنا أن نستخدم قصاری جهدنا للتسریع فی اتخاذ موقف موحد دعما للشعب الفلسطینی المظلوم”.

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