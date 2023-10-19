الرئيس الإيراني: هناك مجرم يرتكب جريمته وآخر يحميه في المحافل الدولية

كشف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس، أن “الغضب والكراهية التي نشأت في العالم ضد الكيان الصهيوني نتجت من النظام العالمي غير العادل، والذي غير مكان الظالم والمظلوم”.

وقال الرئيس الإيراني رئيسي في كلمة له: “هناك مجرم يرتكب جريمته ومجرم آخر يحميه في المحافل الدولية”.

وأضاف رئيسي: “في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تم رفض وقف القصف ضد الشعب المضطهد في فلسطين وغزة من قبل النظام المتسلط”.

وتابع الرئيس الإيراني: “لا يمكن تبرير القسوة على النساء والأطفال والأشخاص الموجودين في ملاجئهم، وعلى المطالبين بالمدنية والحضارة الغربية أن يروا ما يحدث في فلسطين وغزة“.

وأكد رئيسي إن “طهران تدين مجددا هذه المأساة الإنسانية والإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية”، مشيرا إلى أن “هذا الحدث سيغير النظام العالمي الحالي”.