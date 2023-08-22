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الجزائر
خلال استقباله رئيس المجلس الشعبي الوطني..

الرئيس الإيراني يثمن مواقف الجزائر تجاه قضايا الأمة الإسلامية

الشروق أونلاين
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الرئيس الإيراني يثمن مواقف الجزائر تجاه قضايا الأمة الإسلامية
الرئيس الإيراني ورئيس المجلس الشعبي الوطني

ثمّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، مواقف الجزائر تجاه قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. 

وجاء هذا على هامش استقباله لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، بمقر رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسب بيان المجلس.

ووصف رئيس الجمهورية الإيرانية مواقف الجزائر تجاه قضايا الأمة الإسلامية “بالثابتة والصريحة والواضحة” وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس الإيراني على أهمية التعاون البرلماني بين الجزائر وإيران، معتبرًا إياه “داعما للتعاون بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي”، يضيف البيان.

كما أعرب عن أمله في أن “يخطو البلدان خطوات ملموسة في المجال الاقتصادي ترقى إلى المستوى الجيد للعلاقات السياسية بين البلدين”.

وشدد الرئيس رئيسي – حسب البيان – على أهمية اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية الجزائرية في أقرب فرصة ممكنة.

وأعرب رئيسي عن “سعادته بحصول الجزائر على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي وعَدَّ ذلك فرصة ثمينة للدفاع عن القضايا العادلة للأمة”.

من جهته نقل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، “سلام و تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لنظيره الإيراني”.

وكشف البيان أنّ رئيس المجلس بوغالي أكد للرئيس الإيراني “أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وأنه يمكن استفادة وتبادل كلا البلدين من تجارب الآخر”.

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