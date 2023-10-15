الرئيس الإيراني يحذر من اتساع رقعة الحرب إن استمر العدوان على غزة

حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من استمرار ما يرتكبه الإحتلال من مجازر بحق الفلسطينيين في غزة.

حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من استمرار ما يرتكبه الإحتلال من مجازر بحق الفلسطينيين في غزة، وهذا في اتصال هاتفي.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية، إيرنا، اليوم الأحد 15 أكتوبر، فالرئيس الإيراني أعلم الرئيس الفرنسي أنه “اذا لم يتوقف قتل اهالي غزة، سيؤدي ذلك الى تعقيد الامور وتوسع ساحة المعركة.”

وقد أعلن مساعد رئيس مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد حمشيدي، حسب ما نقلته إيرنا، أن الرئيسين الإيراني والفرنسي تحادثا هاتفيا اليوم الأحد.

محمد حمشيدي أشار أن الرئيس الإيراني حذر من استمرار المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، لأن ذلك سيتسبب في تعقيد الأمور واتساع رقعة الحرب.

وقد سبق لوزير خارجية إيران وأن صرح لقناة الجزيرة اليوم “أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا”. وأضاف “إذا لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة”.