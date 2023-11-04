الرئيس الإيراني يدعو الدول لقطع تعاونها وصادراتها من الطاقة للكيان الصهيوني

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الدول إلى وقف تعاونها وصادرات الطاقة للكيان الصهيوني المجرم، مشيرا إلى أن “الإدانة فقط لجرائم الكيان المحتل لا تكفي”.

وقال رئيسي خلال تصريحات له في ختام زيارته لمحافظة كردستان غرب إيران: “إن مجرد إدانة جرائم الكيان الصهيوني لا تكفي، ويجب على الدول قطع التعاون وتصدير الطاقة إلى هذا الكيان الإجرامي القاتل للأطفال”.

جاء ذلك ردا على سؤال حول تصريحات قائد الثورة الاسلامية بخصوص إنهاء علاقات الدول وصادراتها من الطاقة للكيان الصهيوني حيث قال أيضا: “الحكومة الشعبية تتابع تنفيذ توجيهات سماحة قائد الثورة في علاقاتها الدولية”.

وكان الرئيس الإيراني، قد صرح يوم الخميس الماضي، بأن “العديد من دول العالم أدركت اليوم صحة موقف إيران من الاحتلال الإسرئيلي”، كما أكد أن الولايات المتحدة هي “المسبب الرئيسي لارتكاب الصهاينة الجرائم في قطاع غزة”.