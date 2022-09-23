الرئيس الإيراني يلغي مقابلة مع صحفية أمريكية بسبب “الحجاب في شهر فضيل”

أكدت الصحفية المخضرمة في شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية كريستيان أمانبور أنها رفضت وضع الحجاب لإجراء مقابلة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك، ما أدى إلى إلغاء اللقاء.

وقالت شبكة سي إن إن لقد “جرى إلغاء مقابلة كان من المقرر أن تجريها مذيعة CNN، كريستيان أمانبور مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بعدما رفضت أمانبور طلبا تقدم به فريق الرئيس الإيراني في آخر لحظة بارتدائها الحجاب، خلال المقابلة، التي استغرق التحضير لها ساعات من العمل”.

وبحسب تغريدات نشرتها رئيسة قسم الشؤون الدولية في شبكة “سي إن إن”، حضر مستشار للرئيس الإيراني لرؤيتها “بعد مرور 40 دقيقة على الموعد الذي كان من المفترض إجراء المقابلة فيه” لإبلاغها بأن الرئيس الإيراني “يقترح” أن تضع الحجاب “لأننا في شهري محرّم وصفر الفضيلين”.

وقالت أمانبور المولودة في بريطانيا لأب إيراني “رفضت بكياسة. نحن في نيويورك حيث لا تنص أي قوانين أو تقاليد على وضع الوشاح. وأشرت إلى أن أحدًا من الرؤساء الإيرانيين الذين التقيتهم خارج إيران لم يطلب ذلك”.

وأشارت أمانبور إلى أن المستشار أبلغها بأنه في هذه الحالة لن تحصل المقابلة التي كان يفترض أن تجرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت أمانبور التي نشرت صورة لها وقبالتها مقعد شاغر “لذا صرفنا النظر عن الأمر. لم تجرَ المقابلة. في حين تتواصل الاحتجاجات في إيران مع سقوط قتلى، كان من الأهمية بمكان التحدّث مع الرئيس رئيسي”.

وعن رأيها الشخص حول رفض الرئيس الإيراني للمقابلة، قالت إنه “لا يريد أن يرى مع امرأة بلا حجاب في هذه اللحظة، إما بسبب ما يسميه شهرًا دينيًا أو لأن الناس سيقولون كيف يجلس مع صحفية أجنبية لا ترتدي الحجاب؟ ومع ذلك فإنهم في داخل إيران يتخذون إجراءات صارمة ضد الشابات اللاتي لا يرتدين الحجاب”.