الرئيس الإيطالي يعزي الرئيس تبون في ضحايا حادث حافلة بومرداس

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية من رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة، سيرجيو ماتاريلا، عبّر له فيها عن بالغ التأثر وعميق الحزن إثر حادث المرور الأليم، الذي وقع أمس بولاية بومرداس، وخلف ضحايا ومصابين.

وتقدم الرئيس سيرجيو ماتاريلا، باسم الشعب الإيطالي، إلى رئيس الجمهورية وإلى عائلات الضحايا، بأخلص عبارات التعازي وصادق مشاعر المواساة، معربًا عن تضامنه الشخصي مع الجزائر في هذا الظرف الأليم، ومؤكدًا وقوف إيطاليا إلى جانب الشعب الجزائري في هذه المحنة، التي أُعلن على إثرها حداد وطني.

كما توجه الرئيس الإيطالي، بهذه المناسبة الأليمة، إلى عائلات الضحايا، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل، ومتمنيًا لهم تجاوز آثار هذه الفاجعة الأليمة.