الرئيس الإيفواري يلتزم باستضافة المنافسة في وقتها المحدد و”الكاف” تراقب

تسابق الزمن لاحتضان كأس إفريقيا 2024

راجت في الساعات الأخيرة إشاعات مفادها سحب تنظيم كأس أفريقيا للأمم المقررة سنة 2024 من كوت ديفوار، غير أن الكاف سارعت في بيان لها بتكذيبها، مؤكدة أنها تتابع عن كثب سير الأشغال، حيث تلقت ضمانات من السلطات الإيفوارية لتكون جاهزة لاحتضان العرس الإفريقي في وقته المحدد.

أكد الحسن واتارا، رئيس دولة كوت ديفوار، استعداد بلاده لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2024، مشيرا إلى أن جميع الأشغال ستنتهي في المدة المحددة، وبالمعايير التي تتوافق ولوائح ‘الفيفا’ و”الكاف”.

وقال الرئيس الإيفواري في خطابه الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية: “في بداية عام 2024، ستستضيف بلادنا كأس أفريقيا للأمم. وهذه النسخة ستجسد كرم الضيافة”. وتابع قوله: “يسعدني التقدم المحرز في جميع الأعمال التي تخص البنية التحتية، والتي سيتم الانتهاء منها وتسليمها في الوقت المحدد، وفقًا لمتطلبات الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وجاء هذا التصريح ليعطي تزكية لساحل العاج، ولقدرتها على استضافة النسخة الـ34 من كأس إفريقيا للأمم، بعد ما سادت الشكوك في الأشهر الماضية حول استعداد هذه الدولة لاستضافة الحدث القاري.

ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية في الفترة ما بين 13 جانفي و11 فيفري 2024. وذلك في مدن أبيدجان وبواكيه وكورهوغو وسان بيدرو والعاصمة ياموسوكرو.

وكان الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم السيد فيرون موسينجو-أومبا، قد قام بمهمة تفتيش في كوت ديفوار في الفترة من 11 إلى 17 فيفري 2023، وهذا بوفد تكون من أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا للأمم ورئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، وعاين الوفد المدن الخمس التي ستحتضن البطولة وهي أبيدجان، بواكي، كورهوغو، ياموسوكرو، سان بيدرو.

وخلال هذه المهمة، تابع وفد الكاف التقدم المحرز حتى الآن في جميع المجالات سواء البنية التحتية الرياضية أو الفندقية والصحية. كما سلطت البعثة الضوء على ضرورة المتابعة مع اللجنة المنظمة المحلية في المجالات التي تحتاج إلى اهتمام. وأعرب الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون موسينجو-أومبا، عن ارتياحه بالتنفيذ السلس لهذه المهمة، كما شجّع كوت ديفوار على مواصلة المسار لتقديم البنية التحتية في المواعيد المحددة.