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الجزائر

الرئيس الايراني: من الضروري ادراج سياسات حديثة تسهل الاستخدام الشامل للغاز

عادل.ف
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الرئيس الايراني: من الضروري ادراج سياسات حديثة تسهل الاستخدام الشامل للغاز

طالب الرئيس الايراني، ابراهيم  رئيسي، خلال كلمته في منتدى الدول المصدرة للغاز والمقام في الجزائر، بضرورة ادراج سياسات حديثة تسهل الاستخدام الشامل للغاز.

وأكد رئيسي، على “أهمية تعاون الدول الأعضاء فيما بينهم، من أجل مواجهة كل التحديات وخلق مستقبل أفضل في العالم المحيط بنا”.

وقال الرئيس الايراني “لا شك ان الاستخدام الصحيح والشامل للموارد الطبيعية، مثل الغاز الطبيعي كوقود نظيف وآمن يلعب دورا هامة في هذا المجال ونظرا لاهمية زيادة تجارة الغاز وتحديد مسارات جديدة له، من الضروري ادراج سياسات حديثة حتى يتم تسهيل الشروط اللازمة للاستخدام الشامل لهذا المورد”.

وأكد رئيسي، على “قدرة الدول الأعضاء تطوير اسواقه بمبادرات مختلفة عبر تشكيل صناديق الاستثمار ويقوم بتصميم آليات لاستقطاب الاستثمارات”.

وقال “أقترح ان تقوم الامانة العامة للمنتدى باستخدام آلية لتبادل المعرفة الفنية بين الدول الاعضاء وتجاربها في صناعة الغاز”

مضيفا في ذات الوقت على قدرة واستعداد ايران لأن تصبح مركزا للطاقة ومسار آمن من المنتجين إلى

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