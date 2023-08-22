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العالم

الرئيس البرازيلي: العالم سيشهد تغيرات هائلة في السنوات المقبلة

الشروق أونلاين
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الرئيس البرازيلي: العالم سيشهد تغيرات هائلة في السنوات المقبلة
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الرئيس البرازيلي

اعتبر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يوم الثلاثاء، أنه بإمكان مجموعة بريكس أن تكون “مثالا لنموذج بديل جديد للعلاقات الدولية”.

وقال دا سيلفا في مقابلته الأسبوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي:”يمكننا تغيير الممارسات التي بقيت سائدة حتى الآن في الشؤون الدولية”.

قبل أن يضيف:”أعتقد أن العالم سيشهد تغيرات هائلة في السنوات المقبلة”. متابعا:”عندما نتحدث عن البرازيل وبريكس، فإننا نبرهن أنه من الممكن خلق عالم جديد”.

ويشارك دا سيلفا في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، في القمة الـ15 لمجموعة بريكس، التي تضمّ أيضا الهند والصين وروسيا.

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